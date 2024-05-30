Ростовчанка выражает благодарность сотрудникам территориального отдела полиции

Жительница Ростова-на-Дону выражает благодарность начальнику отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону подполковнику полиции Илье Гордиенко, а также всему коллективу территориального подразделения по вопросам миграции за профессионализм, внимательное отношение и оперативное решение ее вопроса.