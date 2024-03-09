Цистерна Базилика – древний подземный резервуар для воды размером с огромный дворец

Обычно при упоминании о достопримечательностях у большинства возникают образы помпезных дворцов, старинных крепостей или величественных соборов, но Цистерна Базилика выпадает из общего ряда древних памятников, ведь это особенное рукотворное чудо является .
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