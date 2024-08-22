Ноттингем Форест – Вулверхэмптон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 31 августа

В субботу, 31 августа, сыграют Ноттингем Форест и Вулверхэмптон в 3 туре АПЛ. ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе Сити Граунд Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.