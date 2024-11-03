СМИ: в Турции растет количество заразившихся «мощным вирусом» туристов

В Турции десятки туристов обращаются в медицинские учреждения на фоне вспышки «мощного вируса». Количество заболевших постепенно увеличивается, заболевание распространились на Белек, Кемер и Сид, пишет Telegram-канал SHOT.
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