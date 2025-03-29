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Царьград

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ЦБ назвал причины отсутствия в банкоматах банкнот номиналом 50 рублей

ЦБ назвал причины отсутствия в банкоматах банкнот номиналом 50 рублей

Учитывается количество кассет в банкоматах и спрос клиентов.Один из подписчиков телеграм-канала Банка России спросил, почему банкоматы не запрограммированы на выдачу купюр номиналом 50 рублей.

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