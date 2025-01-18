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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первый тренер Хусанова о переходе в «Ман Сити»: «Не завидую его конкурентам, он их сожрет! В Абдукодире я уверен»

Родненок – первый тренер 20-летнего защитника, работал с ним в белорусском «Энергетике-БГУ».  Сообщалось, что Хусанов переходит из «Ланса» в английский клуб за 50 млн евро.

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