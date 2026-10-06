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МОСИНФОРМ

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Завершена разработка грунта монтажно-щитовой камеры на стройплощадке станции «Десна»

Завершена разработка грунта монтажно-щитовой камеры на стройплощадке станции «Десна»

На площадке станции «Десна» Троицкой линии метро ведется сооружение монтажно-щитовой камеры для проходки перегонных тоннелей в сторону станции «Кедровая».

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