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Россию пытаются вынудить переместить ядерное оружие за Урал

Россию пытаются вынудить переместить ядерное оружие за Урал

ЕЛЕНА  ПАНИНА Россия обязана немедленно переместить всё своё ядерное оружие ("must immediately facilitate the safe movements of all of its warheads"), находящееся в пределах 800 км от границы с Украиной, на склады к востоку от Уральских гор.

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Комментарии
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Игорь Морозов
кто бы не стал в америке президентом, ничего хорошего от этого ждать не стоит. Это можно назвать одним словом. он или она ( президент) АМЕРИКАНЕЦ. А они никогда не желали нам ничего ХОРОШЕГО.
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5 час.
Александр Батт
Нужно приблизить российское ядерное оружие к НАТО. Разместить у берегов США и стран НАТО многочисленную группировку малотоннажных дизель-электрических подлодок с ядерными Калибрами и Цирконами, дрейфующих по Гольфстриму и другим подходящим морским течениям скрытно с выключенными двигателями без расходования топлива.
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1 час.
ВР
Вова Рябов
Венесуэла.Куба там базы ЯО
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57 мин.

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