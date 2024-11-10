ЕЛЕНА ПАНИНА Россия обязана немедленно переместить всё своё ядерное оружие ("must immediately facilitate the safe movements of all of its warheads"), находящееся в пределах 800 км от границы с Украиной, на склады к востоку от Уральских гор.
Россию пытаются вынудить переместить ядерное оружие за Урал
Комментарии
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Игорь Морозов
кто бы не стал в америке президентом, ничего хорошего от этого ждать не стоит. Это можно назвать одним словом. он или она ( президент) АМЕРИКАНЕЦ. А они никогда не желали нам ничего ХОРОШЕГО.
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5 час.
Александр Батт
Нужно приблизить российское ядерное оружие к НАТО. Разместить у берегов США и стран НАТО многочисленную группировку малотоннажных дизель-электрических подлодок с ядерными Калибрами и Цирконами, дрейфующих по Гольфстриму и другим подходящим морским течениям скрытно с выключенными двигателями без расходования топлива.
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1 час.
ВР
Вова Рябов
Венесуэла.Куба там базы ЯО
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57 мин.
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