Подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт и аналитик Андрей Марочко, пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил им о том, что Киев гонит украинских военных в бессмысленные атаки, причем мобилизованных в восточных и центральных областях Украины.