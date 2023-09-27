РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Офицер Марочко: ВСУ проводит мясные штурмы на Донецком направлении, раненых бросают на поле боя

Офицер Марочко: ВСУ проводит мясные штурмы на Донецком направлении, раненых бросают на поле боя

Подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт и аналитик Андрей Марочко, пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил им о том, что Киев гонит украинских военных в бессмысленные атаки, причем мобилизованных в восточных и центральных областях Украины.

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