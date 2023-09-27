Подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт и аналитик Андрей Марочко, пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил им о том, что Киев гонит украинских военных в бессмысленные атаки, причем мобилизованных в восточных и центральных областях Украины.
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