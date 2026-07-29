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Царьград

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Кевин Ленини продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года

Кевин Ленини продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини продлил контракт с клубом до 30 июня 2029 года. За время выступлений за «быков» футболист провел 119 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

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