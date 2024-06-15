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Спутники зафиксировали аномалии за 19 дней до землетрясения в Турции в 2023 году

Спутники зафиксировали аномалии за 19 дней до землетрясения в Турции в 2023 году

Землетрясения могут выдать свое надвигающееся присутствие гораздо раньше, чем считалось ранее, благодаря множеству аномалий, присутствующих в земле, атмосфере и ионосфере, которые могут быть обнаружены с помощью спутников, сообщает «phys.

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