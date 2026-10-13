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Дачникам посоветовали сеять овес в теплице после сбора урожая

Дачникам посоветовали сеять овес в теплице после сбора урожая

После уборки томатов или перцев из теплицы грядки не стоит оставлять незасеянными до весны. Посев овса поможет улучшить качество почвы и предотвратить рост сорняков.

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