Новосибирские физики испытали потенциальное покрытие для стенок термоядерного реактора

Результаты показали конкурентоспособность покрытий из карбида бора вольфраму и бериллию, которые часто рассматриваются при выборе защитного материала первой стенки и дивертора специальных устройств, которые удерживаю плазму с помощью магнитных полей.
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