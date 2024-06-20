Мужчина украл с работы 12 миллионов рублей и потратил их на порно

Фото: Pinterest В США менеджер ресторана быстрого питания, находящегося в Международном аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол, совершил дерзкое преступление, похитив 140 тысяч долларов (12,5 миллиона рублей) с места работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии