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Региональная Юридическая Служба

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Мужчина украл с работы 12 миллионов рублей и потратил их на порно

Мужчина украл с работы 12 миллионов рублей и потратил их на порно

Фото: Pinterest В США менеджер ресторана быстрого питания, находящегося в Международном аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол, совершил дерзкое преступление, похитив 140 тысяч долларов (12,5 миллиона рублей) с места работы.

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