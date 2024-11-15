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5 самых ненавистных нарядов для солдат-срочников в СССР

5 самых ненавистных нарядов для солдат-срочников в СССР

Какие наряды считались худшими среди солдат срочной службы в Советской армии? Одной из тягот и лишений армейской службы любого солдата-срочника в советские годы были периодические наряды, как очередные, так и внеочередные за допущенные провинности.

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