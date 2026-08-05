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Daily Mail: население необходимо сократить до 4 млрд человек для спасения Земли

Daily Mail: население необходимо сократить до 4 млрд человек для спасения Земли

Численность населения Земли необходимо сократить до 4 млрд человек к 2200, чтобы спасти планету. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в британской газете Daily Mail.

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