Daily Mail: население необходимо сократить до 4 млрд человек для спасения Земли

Численность населения Земли необходимо сократить до 4 млрд человек к 2200, чтобы спасти планету. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в британской газете Daily Mail.
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