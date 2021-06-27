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Сатановский: Интересно, что делала бы Англия, если бы её эсминец потопили

О провокации англичан в водах близ Крыма 23 июня, когда натовский эсминец Defender углубился на 3 км в воды России, свою точку зрения высказал российский востоковед и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

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