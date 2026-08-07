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Газета «Культура»

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В Новосибирской области пройдет фестиваль креативных индустрий «Новатория»

В Новосибирской области пройдет фестиваль креативных индустрий «Новатория»

С 7 по 9 августа в Новосибирске состоится фестиваль креативных индустрий «Новатория». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

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