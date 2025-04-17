«Пасхальные» маршруты троллейбусов запустят в Новосибирске в ночь на 20 апреля

Два дополнительных троллейбусных маршрута пустят по городу в пасхальную ночь. С 22 часов 19 апреля и до 4 часов 20 апреля можно будет добраться от Учительской до Станиславского жилмассива и обратно, от улицы Ленинградской до Учительской в прямом и обратном направлении.