30 лет назад появились первые четкие изображения с телескопа “Хаббл”.

Галактика M100, сфотографированная “Хабблом” до и после коррекции оптики. Космический телескоп “Хаббл”, запущенный в 1990 году, за последние 30 лет произвел революцию в астрономии, предоставив невероятно детальные изображения Вселенной.
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