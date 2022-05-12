«Факел» обеспечил себе место в стыках за выход в РПЛ

«Факел» обыграл «КАМАЗ» (1:0) в перенесенном матче 26-го тура Олимп-ФНЛ. После 36 игр воронежцы занимают третье место в таблице и гарантировали себе участие в стыковых матчах за выход в РПЛ.

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