10 фантастических существ из средневековых бестиариев

Бонакон, мечущий навоз, и другие фантастические существа из бестиариев. Средневековые бестиарии - сборники зоологических статей, в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах, главным образом, с аллегорическими и нравоучительными целям - были чрезвычайно популярными произведениями.