Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сапёр Урал рассказал о разминировании растяжек на кладбищах в ДНР

Сапёр группы разминирования с позывным Урал рассказал о разминировании растяжек на кладбищах в ДНР. Как говорится в заявлении Минобороны России, военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск группировки войск «Восток» продолжают сплошную очистку территории населённых пунктов ДНР от взрывоопасных предметов.

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