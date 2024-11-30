Кирилл Кабанов: Рассуждение главы ВТБ А.Костина о том, как будет и будет ли вообще "дышать" наша экономика без мигрантов, вызывает принципиальное недопонимание

Кирилл Кабанов задает вопросы Рассуждение главы ВТБ А.Костина, вторящие генеральной линии ЦБ, о том, как будет и будет ли вообще "дышать" наша экономика без мигрантов, вызывает принципиальное недопонимание.
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