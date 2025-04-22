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  • Maxim
    Мочить в школьном сортиреВ московской школ...
  • Владимир Морж
    Наверное, придётся сбросить на этот завод бомбочку.Лондон собирается...
  • Воробей
    Сильно смахивает на сфабрикованное дело, по-моему. По крайней мере в его такой общей сложной формулировке. Думаю, раз...Преподавателей и ...

В WhatsApp появится встроенный переводчик сообщений

В WhatsApp появится встроенный переводчик сообщений

В WhatsApp будет добавлена новая функция – встроенный переводчик сообщений. Пользователи мессенджера смогут активировать перевод в настройках отдельных диалогов, выбрав один из доступных языков: испанский, арабский, португальский (Бразилия), хинди и русский.

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