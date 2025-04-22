В WhatsApp появится встроенный переводчик сообщений

В WhatsApp будет добавлена новая функция – встроенный переводчик сообщений. Пользователи мессенджера смогут активировать перевод в настройках отдельных диалогов, выбрав один из доступных языков: испанский, арабский, португальский (Бразилия), хинди и русский.
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