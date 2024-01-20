В России стартовали продажи кроссовера Hyundai Mufasa

До нашей страны добралась большая партия кроссоверов Hyundai Mufasa: эту модель, расположенную в линейке корейской марки между Creta и Tucson, в ассортименте представил один из российских дилерских холдингов.
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