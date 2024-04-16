«Сафари» Иностранного легиона Франции закончилось десятками боевиков убитыми и сотнями раненных. Наши ВКС отработали как надо.
Подробности уничтожения в Славянске французских "легионеров"
Комментарии
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Надежда
"На болоте суета, Лягушата прыгают туда-сюда. Старый жаба дирижёр Собирает самый настоящий хор. Тут легато, там акцент, Начинается большой концерт!"))🐸🐸🐸🐸
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51 мин.
Валерий Юмашев
Мочи Шарлемань!!!...
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41 мин.
Ингерман Ланская
ну, ты прям канпазитар какой-то... штоштакович...
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1 мин.
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