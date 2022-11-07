Россиянка впервые за восемь лет вышла в финал Итогового турнира WTA

В финале Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс сыграют с Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой, которые являются действующими победительницами турнира Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс (Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images) Россиянка Вероника Кудерметова вышла в финал парного разряда Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Форт-Уэрте (штат Техас), В полуфинале россиянка в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс, которые были посеяны под четвертым номером на турнире, обыграла американку Дезиру Кравчик и голландку Деми Схюрс (восьмой номер посева) со счетом 6:1, 6:1.