Судебный прецедент Андрея Королева

История с гибелью рабочего на объекте компании «Анкор Плюс» может вылиться в международный скандал. Между Россией и Узбекистаном может произойти конфликт, вызванный нарушениями условий труда узбекских рабочих со стороны некоторых «черных подрядчиков» в нашей стране.