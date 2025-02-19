Судебный прецедент Андрея Королева

История с гибелью рабочего на объекте компании «Анкор Плюс» может вылиться в международный скандал. Между Россией и Узбекистаном может произойти конфликт, вызванный нарушениями условий труда узбекских рабочих со стороны некоторых «черных подрядчиков» в нашей стране.
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