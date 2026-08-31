Победители конкурса «Лидеры России. Команда» из Москвы совершили восхождение на Эльбрус

31 августа восемь победителей шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» совершили восхождение на гору Эльбрус – высшую горную вершину России и Европы.
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