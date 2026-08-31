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МОСИНФОРМ

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Победители конкурса «Лидеры России. Команда» из Москвы совершили восхождение на Эльбрус

Победители конкурса «Лидеры России. Команда» из Москвы совершили восхождение на Эльбрус

31 августа восемь победителей шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» совершили восхождение на гору Эльбрус – высшую горную вершину России и Европы.

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