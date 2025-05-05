Мастер-класс по акварельной живописи пройдет в культурном центре на улице Свободы

Уникальный мастер-класс по акварельной живописи «Письма из прошлого» состоится 6 мая в 15:00. Его проведёт руководитель мастерской «ART Room» — Василиса Никитина, сообщили в администрации культурного центра «Строгино».
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