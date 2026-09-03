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Царьград

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В Индии семья кремировала незнакомца: "мертвец" вернулся домой

В Индии семья кремировала незнакомца: "мертвец" вернулся домой

Мужчина с психическими расстройствами вернулся домой через месяц после собственных похорон.В индийском штате Одиша произошёл невероятный случай с 29-летним Санатаном Найком, который страдал психическими расстройствами.

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