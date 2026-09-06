Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат ведомства представят доклад об обстоятельствах происшествия с несовершеннолетними в Воронежской области

В центральный аппарат ведомства представят доклад об обстоятельствах происшествия с несовершеннолетними в Воронежской области

В соцмедиа сообщалось, что в городе Россошь девочка-подросток в присутствии группы несовершеннолетних избила сверстницу, причинив ей травмы.

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