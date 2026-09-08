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Соединенные Штаты Америки: два человека погибли в представительском аэропорту Монтгомери-Гиббс...

Соединенные Штаты Америки: два человека погибли в представительском аэропорту Монтгомери-Гиббс (MYF/KMYF) в Сан-Диего, Калифорния, который был закрыт до дальнейшего уведомления ранним вечером после крушения небольшого самолета; На место прибыли экстренные службы для тушения пожара, возникшего на взлетно-посадочной полосе.

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