Соединенные Штаты Америки: два человека погибли в представительском аэропорту Монтгомери-Гиббс (MYF/KMYF) в Сан-Диего, Калифорния, который был закрыт до дальнейшего уведомления ранним вечером после крушения небольшого самолета; На место прибыли экстренные службы для тушения пожара, возникшего на взлетно-посадочной полосе.
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