В Измаиле на продавщицу из Узбекистана напали «патриоты» с требованиями говорить на украинском

Ревнители украинского языка учинили очередной скандал на базаре в Измаиле, в Одесской области. Буйная гражданка пошла на местный рынок, якобы, купить специи для бойцов ВСУ, но вместо покупки стала «доставать» продавщицу-мусульманку, требуя обслуживать ее на украинском языке.