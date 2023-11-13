В Измаиле на продавщицу из Узбекистана напали «патриоты» с требованиями говорить на украинском

Ревнители украинского языка учинили очередной скандал на базаре в Измаиле, в Одесской области. Буйная гражданка пошла на местный рынок, якобы, купить специи для бойцов ВСУ, но вместо покупки стала «доставать» продавщицу-мусульманку, требуя обслуживать ее на украинском языке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии