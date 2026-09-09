В РФ проник опасный штамм-мутант туберкулеза

В России выявили циркуляцию устойчивого к нескольким антибиотикам геноварианта туберкулеза EurA1.1. Его образцы обнаруживали в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии, при этом стандартные схемы лечения такой инфекции могут работать хуже.