Американская актриса узнала, как живут обычные россияне. Ее реакция насмешила весь мир

В интернет попал ролик: голливудская актриса Элизабет Олсен дает весьма эмоциональное интервью. Она никогда не пропускает новостей из России, так как приезжала в 2009 году в Москву, училась в школе-студии МХАТ в рамках проекта по обмену опытом.