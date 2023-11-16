Американская актриса узнала, как живут обычные россияне. Ее реакция насмешила весь мир

В интернет попал ролик: голливудская актриса Элизабет Олсен дает весьма эмоциональное интервью. Она никогда не пропускает новостей из России, так как приезжала в 2009 году в Москву, училась в школе-студии МХАТ в рамках проекта по обмену опытом.
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