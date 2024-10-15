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Спички - не игрушка

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Жирные и тупые Почему НАТО это хорошо

Жирные и тупые Почему НАТО это хорошо

Один из главных уроков СВО - нашей стране нужен внешний враг для консолидации. После начала Специальной военной операции у нас и экономические показатели выросли, и внутренняя повестка, наконец, обратилась к реальным проблемам.

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