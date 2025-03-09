Водитель искалечил 13-летнего мальчика под Пензой из-за брошенного снежка

В городе Заречный Пензенской области произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Мужчина напал 13-летнего мальчика на парковке у торгового центра «Универмаг», жестоко избил его и затащил в свою квартиру.
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