Китай придумал новый класс люксовых SUV: Avatr 9 получил больше 1000 сил

Китайский автомобильный рынок давно перестал соревноваться с Европой только в цене. Теперь его интересует территория, которая еще недавно считалась почти исключительно немецкой: большие люксовые SUV, сложная электроника, дорогие материалы и мощность, которой хватило бы на небольшой спорткар.