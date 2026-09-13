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Китай придумал новый класс люксовых SUV: Avatr 9 получил больше 1000 сил

Китай придумал новый класс люксовых SUV: Avatr 9 получил больше 1000 сил

Китайский автомобильный рынок давно перестал соревноваться с Европой только в цене. Теперь его интересует территория, которая еще недавно считалась почти исключительно немецкой: большие люксовые SUV, сложная электроника, дорогие материалы и мощность, которой хватило бы на небольшой спорткар.

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