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Daily Moscow

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Кошка вместо привидения: что стоит за легендами московских музеев

Кошка вместо привидения: что стоит за легендами московских музеев

В московских музеях можно узнать, что стоит за историями о привидении у Паустовского, запятых Сытина, остановленных часах Высоцкого и голосах в Коломенском.

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