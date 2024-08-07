В ответ на атаку на Курскую область Россия пойдет на Сумы – офицер ВСУ

Ситуация с атакой на Курскую область может сыграть злую шутку для Украины. Об этом в эфире видеоблога бывшего пресс-секретаря запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».