Внимание! Ограничения будут действовать в период учений

Ограничения будут действовать в периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе маневров военнослужащие отработают навыки отражения имитированных атак беспилотных надводных аппаратов и беспилотных летательных аппаратов, пишет Кубань 24 Ранее писали: Сводка! Срочно! ВСУ подошли вплотную: настоящий ад на границе – противник ликвидирован в упор На Константиновском направлении российская армия стремится к окружению, продвигаясь к Старой Николаевке и укрепляя фланги у Александрополя.