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Аргументы и Факты

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Китай увеличил импорт российской пшеницы в семь раз за восемь месяцев

Китай увеличил импорт российской пшеницы в семь раз за восемь месяцев

Китай с января по август 2026 года импортировал из России пшеницы почти на 17,6 миллиона долларов. Объем поставок оказался в семь раз выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

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