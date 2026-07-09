CSIRO создала переносной квантовый источник света для защиты спутниковых систем времени

Австралийская исследовательская организация CSIRO разработала портативный квантовый источник света, предназначенный для защиты спутниковых систем точной синхронизации времени от помех и подделок сигналов.
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