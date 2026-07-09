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Регионы России

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CSIRO создала переносной квантовый источник света для защиты спутниковых систем времени

CSIRO создала переносной квантовый источник света для защиты спутниковых систем времени

Австралийская исследовательская организация CSIRO разработала портативный квантовый источник света, предназначенный для защиты спутниковых систем точной синхронизации времени от помех и подделок сигналов.

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