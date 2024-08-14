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Царьград

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Что не так с теробороной в России: Преимущество Украины раскрыл полковник

Что не так с теробороной в России: Преимущество Украины раскрыл полковник

Левон Арзанов объяснил, что не так с теробороной в России: "Не вижу большой эффективности". Полковник в запасе раскрыл важное преимущество Украины.

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