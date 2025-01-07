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Нижегородская правда

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В Нижегородской областной библиотеке имени Ленина по нацпроекту «Культура» в 2024 году оцифровано 59 редких книг и периодических изданий

В Нижегородской областной библиотеке имени Ленина по нацпроекту «Культура» в 2024 году оцифровано 59 редких книг и периодических изданий

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека имени В. И. Ленина в 2024 году оцифровала 59 книжных памятников в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».

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