Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Новый вид спорта: оскорблять венгров». Украина стала причиной дипломатического скандала между Венгрией и Хорватией

«Новый вид спорта: оскорблять венгров». Украина стала причиной дипломатического скандала между Венгрией и Хорватией

В центральной Европе очередной скандал, причиной которого стал Киев. Как пишет влиятельная венгерская газета «Madyar Nemzet», МИД Венгрии вызвал посла Хорватии из-за заявления хорватского министра обороны по Украине.

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