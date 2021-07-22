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СК раскрыл подробности расследования о подземной тюрьме в Ленобласти

СК раскрыл подробности расследования о подземной тюрьме в Ленобласти

Подземная тюрьма, обнаруженная в Ленинградской области, похоже, не использовалась по прямому назначению.

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Валерий Комаров
Странно. На первых опубликованных снимках и кадрах после обнаружения этой "тюрьмы" ясно были видны надписи на стенах. Их нацарапал владелец, или.... А сегодняшние стены задрапированы каким-то материалом с логотипом "ИЗВЕСТИЯ", Где истина ?

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