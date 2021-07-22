СК раскрыл подробности расследования о подземной тюрьме в Ленобласти

Пятый каналПолитикаСК раскрыл подробности расследования о подземной тюрьме в ЛенобластиПодземная тюрьма, обнаруженная в Ленинградской области, похоже, не использовалась по прямому назначению.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКВалерий КомаровСтранно. На первых опубликованных снимках и кадрах после обнаружения этой "тюрьмы" ясно были видны надписи на стенах. Их нацарапал владелец, или.... А сегодняшние стены задрапированы каким-то материалом с логотипом "ИЗВЕСТИЯ", Где истина ?Комментировать
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