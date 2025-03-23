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Три дня без смартфона, как отказ от гаджетов изменил работу мозга

Три дня без смартфона, как отказ от гаджетов изменил работу мозга

Три дня без смартфона, как отказ от гаджетов изменил работу мозга Юлия ЧелкановаНедавнее исследование, проведенное группой ученых, показало, что трехдневный отказ от смартфонов может существенно изменить мозговую активность.

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